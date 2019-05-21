5 مؤشرات تكشف إذا تلف زيت محرك سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض قائدي السيارات هي إهمال تغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له، حيث أن زيت المحرك يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على جودة المحرك وحمايته من التعرض إلى أي أضرار، وتتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، كما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك، ويعمل أيضاً على امتصاص الشوائب.

وهناك بعض المؤشرات التي تدل على تلف زيت المحرك، والتي في حال ملاحظتها يجب تغييره على الفور، وهي كما يلي:

1- إضاءة لمبة تحذير الزيت



تعد إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة عدادات القيادة من أقوي المؤشرات على وجود مشكلة في ضغط الزيت في المحرك، وفي حال ظهور هذه اللمبة يجب التوقف على الفور وفحص الزيت.

2- لون الزيت



من المتعارف أن لون زيت المحرك الأساسي هو اللون البني أو العسلي الفاتح، لكن مع مرور الوقت وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه.

3- صوت ضجيج

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من مهام الزيت الرئيسية هي تزييت الأجزاء الداخلية المعدنية في المحرك ومنع احتكاكها، لكن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى فقده خصائصه ولزوجته، مما يسبب احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك والذي يتسبب بدوره في صدور أصوات مزعجة، وفي حال عدم تغيير الزيت فإنه يتسبب في تكسير وتلف الأجزاء الداخلية للمحرك.

4- خروج دخان من العادم



في حال ملاحظة قائد السيارة خروج دخان أبيض من العادم، فإنه يدل على وجود تلف في الأجزاء الداخلية للمحرك، والتي يكون السبب الرئيسي لها عدم تغيير الزيت في مواعيده.

5- ارتفاع درجة حرارة المحرك



إذا لاحظ قائد السيارة وجود ارتفاع مستمر في درجة حرارة المحرك على الرغم من عمل دورة التبريد بانتظام، فإن هذا يدل على تلف الزيت وفقده خصائصه، لأن من مهام الزيت الرئيسية خفض درجة حرارة المحرك.