“تفاصيل” نقل مصانع شركة لوسيد للسيارات الكهربائية الى السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – يدرس برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية حالياً بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تطوير البنية التحتية لصناعة السيارات ونقل مصانع شركة السيارات الكهربائية الأمريكية “لوسيد موتورز” إلى المملكة.

ويُتوقع الإطلاق التجاري لأولى السيارات الكهربائية للشركة في عام 2020، حيث سينتج عن التعاون بين “لوسيد” وصندوق الاستثمارات تأسيس شركة لصناعة سيارات كهربائية فاخرة وعالمية المستوى؛ تنفيذاً لاستراتيجية فعالة تمكن الشركة من طرح سياراتها الكهربائية في السوق في أقرب وقت ممكن، كما تتمثل رؤية الشركة في دعم التوجه العالمي لتبني الطاقة المستدامة.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في شهر سبتمبر من العام الماضي، عن توقيع اتفاقية استثمارية بأكثر من مليار دولار أمريكي “ما يعادل 3.75 مليار ريال” مع شركة لوسيد موتورز من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل لـ”الصندوق”.