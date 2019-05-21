كيفية معرفة المسافر وقت الأذان أثناء تحليق الطائرة في الجو

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت هيئة الطيران المدني للمسافرين كيفية معرفة دخول وقت آذان المغرب والفجر أثناء تحليق الطائرة في الجو، وبيّنت أن المعتاد في عدد من شركات الطيران أن يقوم قائد الطائرة بتحديد موعد الإفطار أو الإمساك للركاب خلال الرحلة.

ولكن ماذا إذا لم يتم الإعلان عن وقتي الإفطار والإمساك، فعلى المسافر سؤال ملاحي الطائرة أو رؤية علامات الشروق والغروب بالعين المجردة، حيث يمكن للمسافر رؤية الغروب بنفسه على متن الطائرة؛ لإفطار الصائم وأداء صلاتي المغرب والعشاء.