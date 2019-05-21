لهذه الأسباب.. لا تشتري سيارة دفع رباعي

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تفكر بشراء SUV أو كروس أوفر فمن القرارات الهامة التي عليك اتخاذها هي: هل تحتاج لنظام دفع ثنائي أم رباعي؟، الإجابة تختلف حسب ظروف إقامتك، إذا كنت مقيماً في أماكن ذات تضاريس وعرة أو تنوي استخدامها للخروج عن الأسفلت كثيراً، فبالطبع ستحتاج للدفع الرباعي، ولكن إذا كانت استخدامك للسيارة عادياً وداخل مدن مؤهلة، ففي الغالب لن تحتاج للدفع الرباعي لهذه الأسباب.

1- الدفع الرباعي أغلى ثمناً

سيارات الدفع الرباعي أغلى من الدفع الثنائي، سواء كانت جديدة أو مستعملة، ويتراوح الفارق عادة بين 5,000 ريال إلى 15,000 ريال، وهي فارق كبير لنظام قد لا تستخدمه أبداً.

2- الدفع الرباعي لا يعمل معظم الوقت

أنظمة الدفع الرباعي المستخدمة في الـ SUV والكروس أوفر العادية تختلف عن الأنظمة المستخدمة في سيارات التضاريس الوعرة الحقيقية مثل جيب رانجلر وتويوتا فوررنر، لأنها وإن تم تسميتها دفع رباعي إلا أنها في المعتاد تميل للدفع الأمامي أغلب الوقت.

وتشير الدراسات أنه إذا قطعت 10,000 كيلومتر بسيارتك ذات الدفع الرباعي، سيتم استخدام العجلات الأربعة خلال 10 كيلومتر فقط من هذه المسافة، لأنه فعلا لن تحتاج إليه معظم الوقت إذا كنت تستخدم سيارتك بشكل طبيعي وفي طرق مسفلتة وممهدة.

3- الدفع الرباعي لا يحسّن الفرملة

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غرض أنظمة الدفع الرباعي هو توليد أقصى قدر ممكن من الاحتكاك لتفادي انزلاق وانفلات العجلات، ما يعني قيام النظام بإرسال القوة إلى العجلات الأربعة، ولكن يعتقد البعض أن الدفع الرباعي يؤدي لتحكم أفضل في السيارة عند كبحها بقوة، وهذا ليس صحيحاً، لأن الدفع الرباعي لا علاقة له بالكبح أو التباطؤ.

كما ذكرنا بالأعلى، سيارات الدفع الرباعي هي في الواقع دفع ثنائي فحسب أغلب الوقت مع تشغيل العجلات الأربعة في حالات خاصة لتوليد المزيد من الاحتكاك، واستخدام الفرامل ليس جزءاً من هذه الحالات الخاصة ولا علاقة له بالدفع الرباعي بأي شكل.

4- الدفع الرباعي يزيد استهلاك الوقود

رغم عدم استخدامك لنظام الدفع الرباعي أغلب الوقت، إلا أن مجرد وجوده يزيد من وزن السيارة بـ 70 كيلومتر بالمتوسط بسبب المكونات الإضافية والداعمة، ما يعني زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ وبدون داعي.

5- ارتفاع مصاريف الصيانة

وأخيراً، وجود نظام دفع رباعي في سيارتك يضيف عاملاً معقداً آخر لسيارتك يحتاج إلى الصيانة والمتابعة، وأي ضرر لهذا النظام سيؤدي إلى فاتورة صيانة مكلفة، كما أن سيارات الدفع الرباعي تضع المزيد من الضغط على المكابح بسبب زيادة وزنها، كما ان الإطارات تتلف أسرع من سيارات الدفع الثنائي، وكلها أمور لابد من وضعها في الاعتبار عند الاختيار.