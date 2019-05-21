بوجاتي: سنصنع طرازاً آخر بجانب شيرون “لا مثيل له في العالم”

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل بوجاتي حالياً على تطوير موديل ثاني بجوار شيرون، وبينما تتكتم الشركة الفرنسية على تفاصيل السيارة حتى الآن، صرح رئيسها ستيفان فينكيلمان أن الموديل سيكون “مختلفاً تماماً عن شيرون، وعن أي سيارة أخرى في العالم”.

وأردف: “عندما تفكر في موديل ثاني ستفكر في نوع هذا الموديل، ثقوا بي، لقد فحصنا كل تفصيلة من طراز الجسد ونؤمن أن ما توصلنا إليه سيكون واعداً جداً لشركة مثل بوجاتي.. هو طراز جديد لا مثيل له حالياً في الأسواق”.

هذه التصريحات تنفي شائعات الـ SUV التي تناقلت لأعوام، كما تنفي فكرة كوبيه معتمدة على شيرون.. وأيا كانت نوعية الجسد فمن الغالب أن تكون السيارة أصغر وأرخص وأسهل في القيادة اليومية من شيرون، وإن كانت ستكلف مليون دولار (3.75 مليون ريال) على الأقل مع ذلك.

وقد صرحت بوجاتي مسبقاً ان محركها التيربو الرباعي بـ 16 سلندر قد اقترب من نهاية عمره، ما يعني في الغالب تطوير مولد طاقة جديد للموديل الثاني الغامض، وأشار فينكيلمان: “قد تكون السيارة كهربائية بالكامل، وستكون الأفضل من نوعها”.