بـ3.6 مليون جنيه.. "ماكلارين" تطرح "جي تي" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات "ماكلارين"، عن سيارتها الجديدة "جي تي"، والتي تعد واحدة من أفضل السيارات الرياضية الفارهة، حيث تتميز بهيكل انسيابي يزن طن ونصف الطن تقريبا، تم تصنيعه وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء.

وتحمل السيارة محركاً سعة 4 لتر، مكون من 8 أسطوانات، وعزم 620 حصانا، مايمنحها قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في حوالي 3.2 ثانية.

وتقف "جي تي" الجديدة، على عجلات رياضية قياس 20 بوصة، كما زودت

Advertisements

بسقف بانورامي، وفتحات هوائية كبيرة.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بمقاعد مريحة، مكسوة بالجلد الفاخر، وشاشة إلكترونية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، ونظام صوتيات "Bowers&Wilkins"، يعتمد على 12 مكبر صوت عالي الأداء.

ووفقاً لـ"ماكلارين"، فمن المنتظر أن يصل سعر السيارة إلى 210 ألف دولار، وهو مايعادل حوالي 3.6 مليون جنيه مصري.