MTI تعلن عن مزايا تحفيزية من "مازيراتي"

كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة MTI، الوكيل الحصري لسيارات مازيراتي في مصر ، حملة ترويجية رمزية تحت شعار " رحلتك نحو أهم ما لديك خلال شهر رمضان" وذلك على طرازات جيبلي و ليڤانتي من طرازات مازيراتي الفاخرة تمشيًا واتساقا مع روح شهر العطاء.
وقال محمد قنديل، المدير التنفيذي لمازيراتي- مصر: "نشعر أن هذا الوقت من السنة هو الوقت المثالي لتقديم أفضل ماهو ممكن لعملائنا الكرام , حيثأن فترة شهر رمضان تتميز بالتأمل الروحي والعطاء الوفير ونحن نفخر بتقديمنا هذه المبادرة الطيبة ونعتقد بأنها ستعزز تواجدنا بالسوق و توجهنا نحو زبائننا المتحمسين ونحو من يقدرون العراقة الإيطالية وأسرهم أيضا".
وقد قدمت شركة MTI ، الوكيل الرسمي لعلامة مازيراتي في مصر ، موديليها الجديدين كليًّا جران توريزمو سبورت وجران كابريو MC لأول مرة بالسوق المصرية هذا العام، في خطوة أخرى تعزّز بها مِن التزامها تجاه السوق المحلي، وتحصل طرازات مازيراتي الفاخرة المختلفة على ضـمان لمدة 3 سنوات .
تقدمMTI عرضا مميزا في شهر رمضان للإرتقاء بتجربة شراء مازيراتي خلال الشهر الفضيل، ويأتي هذا العرض الرمضاني في أعقاب تغيير السياسة السعرية لسيارات مازيراتي في مصر منذ بداية يناير 2019 تبعاً لتطبيق إتفاقية الشراكة الأوروبية حيث شهدت أسعار مازيراتي في مصر تغيرا ملموسا منذ ذلك الحين، ويشمل العرض تأمين شامل مجاني لمدة عام على طرازت جيبلي و ليڤانتي.
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