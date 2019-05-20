"هيونداي" و"جي بي غبور أوتو" تطلقان حملة "معًا على طريق البركة"

كتب: باسل الحلواني

أطلقت هيونداي العالمية وجي بي غبور أوتو حملة "معا على طريق البركة" التي تهدف إلى الاحتفال بشهر رمضان مع أطفال مستشفى أبو الريش الجامعي وذويهم، والتخفيف عنهم ورفع روحهم المعنوية، وإدخال البهجة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الحملة في إطار برنامج المسئولية المجتمعية لشركة هيونداي العالمية، والتي تهدف إلى دعم المجتمع وحرصها على تعزيز القيم الإنسانية والروحية التي يجسدها شهر رمضان

المبارك.

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وقالت مديرة العلامة التجارية هيونداي مصر، كوثر أبو الفتوح:"شهر رمضان المبارك فرصة استثنائية تتيح لنا قضاء أجمل الأوقات مع أفراد العائلة والأصدقاء، وقد أردنا في موضوع حملة "هيونداي" الرمضانية لهذا العام أن نقضيه مع أطفال مستشفى أبو الريش الجامعي لأنهم جزء من المجتمع وعلينا ان نساهم في فرحتهم وسعادتهم ولنشعرهم بمكانتهم وأننا عائلة

واحدة".

وأضافت، مديرة علامة التجارية هيونداي مصر:"جئنا لنحتفل معهم وبهم طوال شهر رمضان المبارك ولنرى فرحتهم بالهدايا والألعاب التي نحملها لهم، لأن سعادتهم هي واجب علينا، وندعو كل فرد في المجتمع لزيارتهم باستمرار".

تتضمن حملة هيونداي العالمية "معا على طريق البركة" العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمسابقات المتنوعة التي تقام وسط أجواء رمضانية تساهم في رسم البهجة والسرور على قلوب الأطفال وذويهم. وتشمل هذه الفقرات الترفيهية؛ فريق المقالب الكوميدي "المهيسون"، وعازف الكمان الشهير مارسيليو، وفقرة الرسم على الرمال للفنان مايكل روماني، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال.