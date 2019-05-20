كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار فئات "كادجار" الجديدة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال مؤتمرًا صحافيًا، تم رفع الستار عن أحدث نسخ سيارة كادجار في فئة SUV أو السيارات متعددة الأغراض لعام 2019 ، بعد تحقيق السيارة رينو كادجار نجاحًا كبيرًا في فئتها منذ انطلاقها في الأسواق المصرية.

ويقدم أحدث طراز من السيارة، "كادجار فيس ليفت" تصميم خارجي رياضي وخطوط جريئة تعكس روح المغامرة في السيارة، وتصميم داخلي فخم يضيف إلى راحة الركاب وتجربة المستخدم التي تعززها تجربة قيادة ديناميكية مدعومةً بأحدث تقنيات رينو الذكية.

كما يتم إطلاق السيارة في ثلاث ألوان جديدة وهم الأزرق (Bleu Iron)، الأخضر الغامق (Vert Oural)، والرمادي الفاتح (Gris Highland)، ويأتي هذا الإطلاق بعد حصول سيارة "رينو كادجار" في فئة السيارات SUV أو متعددة الأغراض أقل من 1600 سي سي على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا خلال عام 2018 عن هذه الفئة فى مصر.

من جانبه ففد صرح رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، قائلًا: "خلال العام الماضي ، تمكنت سيارة كادجار من تحقيق رواجًا في جميع أنحاء مصر على نطاق واسع وبيع أكثر من 4000 سيارة خلال العام الماضي فقط، تربعت السيارة على عرش الأكثر مبيعًا في فئتها، ما يجعلها سيارة متميزة من حيث الأداء والتصميم والقيمة ذات السعر المناسب.

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وتهتم الشركة المصرية العالمية للسيارات بالأسواق المصرية وتستهدف طرح كل ما هو جديد في السوق المصرية باعتباره من الأسواق الرئيسية في المنطقة، كما نهدف إلى المساهمة في تنمية قطاع السيارات الذي يعد من أهم الأعمدة التي يقوم عليها الإقتصاد المصري في الوقت الحالي."

ويتميز تصميم السيارة الخارجي بمقدمة جديدة ومصد خلفي ذات تصميم مختلف يضفي الروح الشبابية على السيارة لتناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتي تصميم المصابيح بشكل جديد ليعطي مظهر أكثر جرأة وتحدي للسيارة وتضيف الإضاءة الخلفية الجديدة من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات 17 و18 و19 التي تناسب جميع أنواع الطرق في مصر.

أما عن التصميم الداخلي لكادجار، فتأتي السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة LED متعددة الوسائط في منتصف لوحة القيادة تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، بالإضافة إلى هوائي من نوع Shark والذي يستقبل موجات الGPS، وعرض أحوال المرور على الشاشة (Info-Traffic)، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM و DAB station.