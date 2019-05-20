جيريمي كلاركسون يلغي رحلة للدول العربية خوفاً من داعش

الخليج ٣٦٥ نت – اشتهر برنامج توب جير الأصلي بحلقاته الخاصة الطويلة المشابهة للأفلام، والتي شهدت جيريمي كلاركسون وريتشارد هاموند وجيمس ماي في مواقف محرجة وكوميدية وفي أماكن غير متوقعة لا يزورها أغلب الناس، وقد نرى تجميعة لسيارات غير مناسبة تماماً للرحلة لزيادة الإثارة والفكاهة.

مع برنامجهم الجديد، ذا جراند تور، استمر المضيفون الثلاثة في عرض حلقاتهم الخاصة الطويلة، آخرها كانت في منغوليا، وقد استعدوا للمرة القادمة لرحلة في الشرق الأوسط من السعودية إلى القاهرة عبر شبه جزيرة سيناء.

للأسف هذه الحلقة تم لغيها لمخاوف الإرهاب حسبما صرح كلاركسون في مقالة نشرها مؤخراً في جريدة Sunday Times البريطانية، مع عزمهم استبدالها بحلقة خاصة أخرى داخل بريطانيا.

وكتب كلاركسون: “كانت ستكون رحلة ملحمية، بخلاف أنه كان علينا عبور سيناء، وبسبب وجود (داعش) هناك كانت فرص وصولنا إلى غايتنا ضعيفة”، ما اضطرهم لإلغاء الخطة للأسف.