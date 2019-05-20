التفاصيل الكاملة لشراكة "شل مصر" و"ريفولتا" في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية

خالد قاسم: استثمارات قطاع أعمال الطاقات الجديدة بـ"شل" تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً لإيجاد مصادر للطاقة النظيفة

ساهر هاشم: البروتوكول يعكس حرصنا على أن نكون من أوائل الشركات في مصر التي تعمل على تطوير خدمات شحن السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

احتفلت شركة شل مصر بتوقيع عقد شراكة استراتيجية وحصرية لمدة عامين مع شركة ريفولتا مصر.

تستهدف الشراكة دعم استراتيجية مصر في التحول إلي الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة الي ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة.

قام بتوقيع عقد الشراكة كلاً من ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، ومحمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا مصر.

كما شهد فاعليات التوقيع المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، و اللواء محسن المحلاوي مدير عام الشركة الوطنية لبيع و توزيع المنتجات البترولية، ولفيف من ممثلي كبار مسئولي الشركتين بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع.

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في هذا الإطار صرح المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل-تسعي شركة شل العالمية إلى تقديم مصادر طاقة نظيفة وخفض مستوي انبعاثات الكربون الضارة الي النصف بحلول عام 2050. وأضاف أن قطاع أعمال الطاقات الجديدة بشل يستثمر عالميا ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً لإيجاد مصادر للطاقة النظيفة،

مما يجعلها الشريك المفضل في عملية الانتقال الى الطاقة النظيفة عالمياً ومحلياً. كما تقوم شل بالتعاون مع الجهات الفاعلة في الصناعة مثل موردي الطاقة ومنتجي الشواحن ومصنعي السيارات، من أجل تطوير شبكات شحن السيارات الكهربائية وإدارة أنظمة إمدادها بالطاقة بكفاءة أكبر

ومن جانبه قال ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر "سعداء بتوقيع بروتوكول التعاون اليوم مع ريفولتا مصر والتي تعتبر واحدة من اولي شبكات شحن السيارات الكهربائية بمصر حيث تعكس هذه الخطوة البناءة ثقة الشركة في صلابة وازدهار الاقتصاد المصري فضلا عن إيمانها بالفرص الواعدة به بفضل السياسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. إن شركة شل لطالما كانت من أكثر الشركات حرصاً على تقديم أفضل الممارسات العالمية بخاصة فيما يتعلق بحماية البيئة في مصر. ولعل استحواذ الشركة على عدد من شركات مزودي شحن السيارات الكهربائية ومصنعي أنظمة البطارية هو خير دليل علي حرص الشركة عالمياً على خلق وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية".

وأردف "هاشم"، أن استراتيجية الشركة محلياً لا تتجزأ عن استراتيجيتها عالمياً لاسيما في ظل اهتمام الدولة المتزايد بإنشاء البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية في مصر وحرص شركة شل

مصر على تلبية احتياجات كافة العملاء من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الأكثر تقدماً وإبداعاً في السوق المصرية. وأضاف:"من هنا جاء توقيع بروتوكول التعاون اليوم لنكون من أوائل الشركات في مصر التي تعمل على تطوير خدمات شحن السيارات الكهربائية والتسويق لها. وهو ما يأتي متوافقاً مع رؤية مصر 2030 لتوفير مصادر الطاقة المتنوعة لتلبية متطلبات التنمية بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة مما يضمن حصول الجميع على الطاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة ميسورة".

ومن ناحيته قال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا مصر، فخورون بتوقيع عقد الشراكة مع شركة شل مصر، التي تحظي بثقة كبرى شركات السيارات الرائدة محلياً وعالمياً وتمثل إحدى أهم الشركاء الاستراتيجيين للحكومة المصرية، بالإضافة غلي تاريخها الممتد كونها من أقدم شركات الطاقة التي تعمل في مصر من أكتر من 100 عام. نحن في ريفولتا مصر نسعى لنكون طرف أساسي في عملية تحول الطاقة بمصر، وهذا لن يتحقق الا بالتعاون مع شركاء النجاح مثل شل الذين يطمحون لتحقيق نفس الأهداف.

وأضاف بدوي، "إن العالم الآن يتجه نحو الطاقة النظيفة ومن هنا نرى إن قطاع السيارات الكهربائية سيشهد نمواً سريعاً وغير مسبوقاً في مصر، إذا توفر له التسهيلات والإمكانيات اللازمة مثلما شهد نمواً ملحوظاً على الصعيد العالمي. لذلك تستهدف الشركة الوصول إلى 345 محطة بحلول 2020 ما يعني تغطية ما يقرب من 90% من مدن وطرق جميع المحافظات بهدف خدمة 10 ألف سيارة كهربائية يوميًا، منها أكثر من 100 محطة سيتم تنفيذها ضمن مذكرة تفاهم مع شركة شل. وقد تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 130 نقطة شحن منهم 7-8 نقاط في منافذ بيع شل. آملين في استمرار الشراكة مع شل لتحقيق المزيد من النجاحات".