رئيس ميتسوبيشي الذي أوقف باجيرو ولانسر يعلن استقالته رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن أوسامو ماسوكو، المدير التنفيذي الحالي في ميتسوبيشي، عن استعداده لتنحيه عن منصبه الحالي في الشركة خلال اجتماعها العام السنوي يوم 21 يونيو المقبل.

خلال يوم غد الموافق 20 مايو، ينوي أوسامو ماسوكو عقد مؤتمر صحفي مع تاكاو كيتو، رئيس ميتسوبيشي الحالي في اندونيسيا، حيث سيتم خلالها مناقشة ترقية تاكاو إلى منصب مدير ميتسوبيشي العالمية التنفيذي، فيما سيصبح أوسامو رئيس مجلس الإدارة عقب تنحيه من منصبه الحالي.

يذكر أن تاكاو كان قد انضم إلى ميتسوبيشي في 1984 ليتسلم عدة أدوار إدارية عليا بمصنع الشركة بمدينة ناجويا اليابانية، وقد أمضى 4 أعوام في روسيا قبل العود لليابان في 2014، ليتسلم رئاسة ميتسوبيشي اندونيسيا في 2015، فيما كان أوسامو مع ميتسوبيشي منذ عام 1972 قبل أن يصبح رئيسها في 2007 ومديرها التنفيذي في 2014.

وخلال فترة رئاسة أوسامو ماسوكو في ميتسوبيشي، تم العمل على تركيز موارد الشركة المحدودة بالتطوير نحو سوق سيارات الكروس اوفر وسيارات الأسواق الناشئة الاقتصادية، وهو ما أدى لوقف خط إنتاج سيارات سيدان لانسر المعروفة حول العالم ومؤخراً باجيرو، بجانب إطلاق طراز اكليبس كروس واكسباندر ميني فان بجانب إغلاق مصنع الشركة الوحيد بالولايات المتحدة لتشتريه شركة ريفيان الناشئة للسيارات الكهربائية، حيث ساهمت تلك الخطوات في عودة قدرة الشركة على تحقيق الأرباح بعد الخسائر المتتالية لعدة أعوام، وذلك على رغم فضيحة اعتراف الشركة بتلاعبها في معدلات كفاءة وقود سيارتها اليابانية في 2016 على مدار 25 عاماً بشكل سمح لشريكتها نيسان بشراء 34% من أسهمها.

هذا ومع سيطرة نيسان على ميتسوبيشي بهذه الدرجة الكبيرة، تمت إعادة تسميتها تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، كي تكون جزء من المجموعة الحاصلة على لقب الشركة الأكثر مبيعاً للسيارات في 2018، متفوقة بذلك على مجموعة فولكس واجن، وذلك رغم الشعور بالقلق منذ اعتقال كارلوس غصن في 2018، والذي كان حينها مدير رينو التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كل من نيسان وميتسوبيشي.

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أوسامو ماسوكو، المدير التنفيذي الحالي في ميتسوبيشي

تاكاو كيتو، رئيس ميتسوبيشي اندونيسيا الحالي