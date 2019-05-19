وكيل "زوتي" يطرح "Z100" موديل 2020

كتب: باسل الحلواني
كشفت "IFG جروب"، وكيل سيارت زوتي في مصر، عن وصول دفعة جديدة من السيارة "زوتي Z100"، موديل 2020، إلى السوق المصرية.
وتتوافر السيارة بمحرك سعة 1 لتر قادر على إخراج 75 حصان عند 6200 لفة بالدقيقة وعزم دوران يصل الى 90 نيوتن /متر عند 3500 لفة بالدقيقة و المزودة بناقل حركة من 5 سرعات مانيوال و جنوط مقاس 14 بوصة
أما عن أبعاد "زوتي 100"، فيبلغ طولها 3559 مم وعرضها 1620 مم وارتفاعها 1476 مم بالاضافة الى
وتطرح السيارة بفئة واحدة وتأتى بالكثير من التجهيزات منها خاصية اضاءة المصابيح الامامية بعد اغلاق السيارة follow me home ووسائد هوائية للراكب الامامى و السائق ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل الكترونيا EBD وحساسات ركن خلفية.
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