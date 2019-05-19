كتب: باسل الحلواني
مازالت فضيحة الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة تاتكاتا، والتي تحتوي على عيوب فنية، مستمرة، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيراري"، عن استدعاء 2071 سيارة في الصين، بعد اكتشاف عيوب فنية في الوسائد الهوائية.
ويبدأ الاستدعاء في الأول من يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يشمل السيارات التي تم استيرادها في الفترة ما بين 8 أبريل 2013 و 28 نوفمبر 2017.
ووفقاً لبيان صادرة عن هيئة تنظيم السوق الصينية، فإن الوسائد
وكانت العديد من شركات السيارات قد أعلنت في وقت سابق عن استدعاء بعض سياراتها، بعد اكتشاف عيوب فنية في الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة تاتكاتا الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائد "تاتكاتا" الهوائية تتسب في استدعاء العشرات من سيارات "فيراري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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