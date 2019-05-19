وسائد "تاتكاتا" الهوائية تتسب في استدعاء العشرات من سيارات "فيراري"

كتب: باسل الحلواني

مازالت فضيحة الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة تاتكاتا، والتي تحتوي على عيوب فنية، مستمرة، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيراري"، عن استدعاء 2071 سيارة في الصين، بعد اكتشاف عيوب فنية في الوسائد الهوائية.

ويبدأ الاستدعاء في الأول من يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يشمل السيارات التي تم استيرادها في الفترة ما بين 8 أبريل 2013 و 28 نوفمبر 2017.

ووفقاً لبيان صادرة عن هيئة تنظيم السوق الصينية، فإن الوسائد

الهوائية الخاصة بالمقاعد الأمامية، في هذه السيارات، والتي تنتجها شركة تاكاتا اليابانية، بها عيوب يمكن أن تتسبب في تمزقها وإصابة الركاب.

وكانت العديد من شركات السيارات قد أعلنت في وقت سابق عن استدعاء بعض سياراتها، بعد اكتشاف عيوب فنية في الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة تاتكاتا الصينية.