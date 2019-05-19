وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي توقفان نظام البيع بالتقسيط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مؤخراً عن بدء إيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، وهو ما سوف تلتزم به مؤسسة النقد العربي السعودي لأجل تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة بشكل ينتج عنه تنظيم أفضل وضبط لنظام الإقراض العادل مع تقليل السلوكيات الغير صحيحة وحماية المستهلكين.

يؤثر القرار الجديد فقط على التجديدات والإصدار للتصريحات الجديدة فقط، فيما ستستمر الشركات الحاصة على التصاريح مسبقاً بتقديم خدمات التقسيط دون أي مشكلة، بينما ستعمل مؤسسة النقد “ساما” على تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، ليتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي.

وضحت كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد خلال بيانهما المشترك أيضاً عن التنسيق لأجل ضبط أي مخالفين وممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة ساما، وهو ما يتضمن أحكام بالسجن والغرامة معاً تصل للاحتجاز مدة ستة أشهر، وتوقيع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

هذا وقد أكدت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد أنه على المستهلكين الراغبين بالحصول على التمويل التوجه للبنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل ساما، مع التأكيد على عدم تعدي الشركات والبنوك الحاصلة على التراخيص حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص حسب معطياته المحددة.​