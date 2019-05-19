آثار الصيام على السائق خلال شهر رمضان وكيفية التغلب عليها

الخليج ٣٦٥ نت – من الطبيعي الشعور بالعطش والجوع أثناء الصيام وقلة التركيز بسبب نقص السكريات في جسم الصائم خاصة مع مواكبة صوم شهر الله الفضيل لارتفاع درجات الحرارة بشدة في مثل هذه الفترة من العام، ومما يزيد من حدة آثار الصيام على الجسم وعلى الوظائف الحيوية، هو القيادة في أوقات الذروة.

هذه العوامل تؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وتشتت التفكير أثناء القيادة على الطرق، وهو ما يسبب اتخاذ بعض القرارات الخاطئة خلال قيادة السيارة، وهو الأمر الذي يجعل من شهر رمضان المبارك موسم الذروة للحوادث المرورية.

لذا تعمل العديد من الدول على مواجهة هذه الحوادث بحملات توعية للسائقين في شهر الله الفضيل للحد من زيادة الحوادث، وهذا ما تقوم عليه حملة التوعية بالسلامة المرورية التي تجري في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت وسم ( #بلا_سرعة_رمضانكم_أسعد ).



وتعمل الحملة على تثقيف قائدي السيارات وتعريفهم بآثار الصيام على الجسم خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم عدد من النصائح، في كيفية التغلب على آثار الصيام أثناء القيادة، مما يساعد على الحد من الحوادث، والقيادة الآمنة خلال الشهر الفضيل.

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ومن النصائح التي قدمتها الحملة لقائدي السيارات، هي الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة إضافة إلى تناول أطعمة مغذية، كما نصحت الحملة بشرب الكثير من السوائل طوال فترة الإفطار لأنها من الوسائل التي تساعد على عمل الجسم وتحافظ على وظائفه الحيوية.



وأيضاً من نصائح الحملة أن يتقبل قائدي السيارات لحدود طبيعتهم البشرية، وفهم أسباب تقلباتها المزاجية والدوافع النفسية الأخرى، مما يجعلهم قادرين على أن يكونوا أكثر تسامحاً أثناء القيادة، وفي حال الشعور بالتعب، يجب التوقف فوراً على جانب الطريق وأخذ قسطاً من الراحة.

الجدير بالذكر فإن حملة التوعية بالسلامة المرورية في الإمارات هي حملة سنوية تسعى لتثقيف مستخدمي الطرق حول الكيفية التي يمكنهم من خلالها إكمال شهر رمضان المبارك من دون حوادث أو إصابات.