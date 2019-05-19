ترامب يهدد تويوتا.. وصانعة السيارات اليابانية ترد بقوة!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكثير من عمليات الشد والجذب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والشركات الأوروبية واليابانية على مدار الشهور السابقة حول فرض رسوم جمركية، انتقدت صانعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا إعلان ترامب أن السيارات المستوردة تهدد الأمن القومي الأمريكي، وهو ما يشير إلى اقتراب وقوع خلافات حادة بين الطرفين في الفترة المقبلة، لكون تويوتا أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.



ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرج، فإن تويوتا قد ضاقت ذرعاً من كثرة تهديدات ترامب في الفترة الأخيرة من زيادة الجمارك على الواردات من السيارات الأجنبية وقطع الغيار، وقام العملاق الياباني على أثر ذلك بتوجية بيان شديد اللهجة على غير العادة، قال فيه:” إن إعلان ترامب يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الدفاع عن نفسها ضد السيارات الأجنبية ومكوناتها يرسل رسالة إلى تويوتا أن استثماراتنا ليست موضع ترحيب”، وأضافت أنها أنفقت أكثر من 60 مليار دولار لبناء عمليات في أمريكا، من بينها 10 مصانع.

الجدير بالذكر فإن وزارة التجارة الأمريكية، كانت قد أجرت تحقيقا في واردات السيارات وقطع غيار السيارات ووجدت أنها تضر بالأمن القومي الأمريكي، حيث أنها قد تسببت في تراجع الحصة السوقية لشركات صناعة السيارات الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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ولقد اتفق ترامب في وقت سابق يوم الجمعة الماضي مع استنتاجات وزارة التجارة الأمريكية، كما حدد البيت الأبيض مهلة لمدة 180 يوما لإجراء مفاوضات مع اليابان والاتحاد الأوروبي وغيرهما من مصدري السيارات، وهو ما أدي إلى اشتعال الأزمة بين الطرفين.

وبدورها قامت تويوتا بتهديد الجانب الأمريكي، بقولها: ” إنها لا تزال تأمل في الانتهاء من المحادثات سريعا لكنها تحذر من أن وقف الواردات سيجبر المستهلكين الأمريكيين على دفع أموال أكثر كما سيؤثر بالسلب على الوظائف والاقتصاد”.