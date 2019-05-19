كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيات تقدم خطوط جديدة لسيارتها الصغيرة 500 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت شركة فيات خطوط التجهيزات Star و Rockstar الجديدين لأيقونتها 500 الصغيرة، وذلك بجانب باقي خطوط التجهيزات Pop وLounge و Sport.

وأوضحت الشركة الإيطالية أنه يتوفر لكلا خطي التجهيزات نظام الملتيميديا Uconnect 7، والذي يتيح ميزة دمج الهواتف الذكية عبر أندرويد Auto وأبل CarPlay. وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على جنوط الألومنيوم قياس 16 بوصة وشاشة ملونة قياس 7 بوصة ومفارش خاصة للمقاعد ووظيفة ضبط ارتفاع مقعد قائد السيارة.

كما توفر خطوط التجهيزات الجديدة باقة واسعة من الألوان للطلاء الخارجي والمقصورة الداخلية لإضفاء لمسة شخصية متفردة على السيارة.

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وعلى صعيد المحركات تعتمد خطوط التجهيزات الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 69 حصان يعمل بوقود البنزين أو الغاز المسال.

وبجانب هذا المحرك يتوفر محرك تربو ثنائي الأسطوانات سعة 0.9 لتر بقوة 85 حصان، وترتبط جميع المحركات مع ناقل حركة يدوي.

ومع خطوط التجهيزات الجديدة يبدأ سعر السيارة 500 الصغيرة من 16 ألف و790 يورو (أي ما يعادل 318 ألف جنيه مصري تقريباً).