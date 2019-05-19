سرقة سيارة قيمتها 8 مليون ريال خلال تجربة قيادة.. والشرطة تعثر عليها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت السلطات الألمانية مؤخراً من تعقب سيارة فيراري 288 GTO، وذلك بعد أن تمت سرقتها خلال أحد تجارب القيادة.

أشارت تقارير DW الإخبارية إلى أن قوات الشرطة تمكنت من إيجاد سيارة فيراري البالغ قيمتها 2.2 مليون دولار (8.25 مليون ريال) خلال مرآب إحدى البلدات الصغيرة، فيما لا يزال البحث عن السارق جارياً عبر نشر صورته في المنطقة التي وقعت بها السرقة.

تشير التحريات لكون السارق قد ادعى أنه يبحث عن شراء سيارة جديدة، وقد رتب لخوض تجربة قيادة مع مالك فيراري 288 GTO، حيث قاد المالك السيارة أولاً أثناء جلوس السارق بجواره، قبل أن يتبادلا المقاعد بغرض قيام المشتري بتجربة القيادة بنفسه، ليقوم عندها بالانطلاق مسرعاً بالسيارة.

هذا ويذكر أن مالك هذه السيارة هو في الواقع سائق سباقات فورمولا 1 ايدي ارفين، مما يزيد من قيمتها والرغبة بامتلاكها، وتمتاز فيراري 288 GTO بامتلاكها محرك V8 تيربوتشارجر مزدوج 2.9 لتر بقوة 395 حصان وعزم 496 نيوتن.متر بدفع خلفي وناقل يدوي، حيث أنها قد صنعت في الأساس لسباقات رالي المجموعة B قبل أن يتم إلغاؤه، وقد صنع منها 272 نسخة مخصصة للطرقات العامة.