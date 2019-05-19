"السيارة البيت" من "فولكس فاجن" بـ 1.3 مليون جنيه

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن المنافسة بين شركات السيارات العالمية سوف تكون على تقديم طرازات غير تقليدية، خاصةً بعدما كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، عن سيارتها الجديدة "كامبر"، والتي تحمل لقب "السيارة البيت".

ويأتي تسمية "كامبر"، بـ"السيارة البيت"،

نظراً لما تحتويه من إمكانيات تجعلك تشعر وكأنك في المنزل، فهي تحتوي على مقاعد يمكن تحويلها إلى مضاجع قابلة للتدفئة، وثلاجة ومجمد، وبوتجاز غاز، وكاميرا الرؤية خلفية.

وتحمل السيارة على سطحها خيمة، وسخان منفصل يعمل بالديزل، كما يمكن تشكيل المقاعد بأشكال وألوان متنوعة.

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وتحمل السيارة الجديدة محركاً تيربو، رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 148 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

ويبغ سعر "كامبر"، وفقاً للسعر المعلن من الشركة حوالي 61 ألف جنيه استرليني، وهو مايعادل حوالي 1.3 مليون جنيه مصري تقريباً.