“بالفيديو” نظرة على أكبر وكالة للسوبركارز في دبي!

الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف دبي عدد ضخم من الأشخاص ذوي الثروات الضخمة، وهو ما دفع إلى ازدهار وكالات سيارات السوبركارز بالمدينة، حيث تعد VIP Motors واحدة من هذه الوكالات، لذا قرر أحد مستخدمي يوتيوب مؤخراً تصوير فيديو يستعرض السيارات المتاحة للبيع بالمعرض الفاخر.

خلال الجولة بالوكالة الفاخرة نجد أن هناك اثنين من نسخ بوجاتي فيرون النادرة، إلى جانب 3 نسخ من بورش 918 سبايدر، وتتربع ماكلارين P1 على عرش السيارات الأكثر ندرة بالمعرض، حيث يوجد منها نسخة كربونية وأخرى بيضاء.

هذا وتتضمن السوبركارز الأخرى 3 سيارات لامبورجيني افينتادور SVJ وفيراري 812 سوبرفاست بجانب اثنين مرسيدس SLR ماكلارين التي نجد أن إحداهما نسخة 722 الأكثر ندرة كما يوجد اثنين من سيارات مرسيدس مايباخ G 650 ذات السقف الخلفي القابل للطي والتي لا يوجد منها سوى 99 نسخة بالعالم، وتتضمن المجموعة عدة سيارات أخرى أقل ندرة مثل لافيراري وماكلارين 720S ولامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر وبورش 911 GT2 RS ومرسيدس G500 رباعية الدفع بجانب عدة طرازات رولزرويس.