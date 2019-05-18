بي ام دبليو الفئة الثامنة 2020 جران كوبيه تظهر قبل منافسة بورش باناميرا

بورشالمربع نت – تستعد بي ام دبليو لإزاحة الستار عن نسخة الجران كوبيه ذات الأربعة أبواب من الفئة الثامنة الجديدة لعام 2020، وهو ما تم رصدها مؤخراً بواسطة عدسات المصورين أثناء نقلها.

تعطينا هذه الصور الفرصة لإلقاء نظرة على خطوط تصميم الفئة الثامنة جران كوبيه القادمة والتي تحمل طابع عدواني يذكرنا بالفئة السادسة جران كوبيه مع تفاصيل دقيقة منتشرة بأنحاء الهيكل، ما يتضمن منافذ تهوية ذات خطوط حادة بالمصد الأمامي لزيادة الديناميكية.

أما الداخلية، فنجد أنها ستحافظ على نفس تصميم لوحة القيادة بنسخ الكوبيه والكشف مع أحدث أنظمة بي ام دبليو التي تتضمن شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع كونسول وسطي عريض يضم أزرار التحكم بأنماط القيادة ونظام iDrive مع مقبض اختياري للناقل من الكريستال.

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كما سنجد نفس محركات الفئة الثامنة الحالية بما يتضمن 6 سلندر 3 لتر تيربو القياسي بقوة 340 حصان بجانب V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان و6 سلندر بقوة 320 حصان.

هذا وستكون النسخة الأكثر انتظاراً من طرازات الفئة الثامنة هي M8 التي ستأتي بمحرك V8 مزدوج التيربو بقوة يتوقع أن تتخطى 600 حصان بجانب تميزها بوجود زر خاص يسمح للسائق بتخصيص أدائها حسب رغبته وتفضيلاته بالكامل، ما يتضمن كيفية استجابة نظام التوجيه والتعليق والمحرك بل وحتى المكابح ومستوى الضغط اللازم على دواسة المكابح مع وجود نمط خاص للحلبات بنسخة كومبتيشن.