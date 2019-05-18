بسبب "البريكست".. تراجع مبيعات السيارات في أوروبا

كشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، عن تراجع مبيعات السيارات خلال شهر أبريل الماضي، للشهر الثامن على التوالي.

ووفقاً للخبراء فإن تراجع الطلب في بريطانيا، على خلفية استعداد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبية "بريكست"، كان له

بالغ الأثر على مبيعات السيارات في أوروبا.

وقالت راطة مصنعي السيارات، إن المبيعات الشهرية انخفضت بنسبة 1% إلى 1.22 مليون سيارة، كما شهدت بريطانيا وحدها انخفاضا بلغ

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4.1%.

وجاءت إيطاليا و إسبانيا في صدارة الدول التي شهدت تراجعا من بين الأسواق الخمسة الرئيسية للسيارات في أوروبا.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه العديد من أسواق السيارات العالمية، انخفاضاً كبيراً في المبيعات ، وفي مقدمتها السوق الصينية، التي تواجه أسوأ موجة تراجع للمبيعات.