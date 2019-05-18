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"جيب" تقتحم عالم السيارات الكهربائية بقوة

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كتب: باسل الحلواني

 

تعتزم شركة صناعة السيارات "جيب"، التابعة لمجموعة فيات كرايسلر، طرح نموذج جديد هيجن من سيارتها "جراند كوماندر".

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وتعتمد "جراند كوماندو"، إلى فئة السيارات رباعية الدفع، وتتسع السيارة لـ7 ركاب، وتحمل محركا

سعة لترين بشحن توربيني، متصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 9 سرعات.

واستعانت الشركة بأحد الخبراء الفرنسيين، للإشراف على هذا الملف،خاصةً في ظل المساعي التي

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تبذلها لفتح  أسواق جديدة خصوصا في مناطق نامية.

ومن المنتظر ألا تكون "جراند كوماندو"، الوحيدة التي تحمل تقنيات هايبرد بشحن خارجي حيث تنضم إليها أيضا سيارة رانجلر الشهيرة التي تصل في عام 2020 بشحن خارجي أيضا ثم تتحول إلى الدفع الكهربائي الكامل بعد ذلك.

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