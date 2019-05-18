كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مزايا وعيوب سيارة متسوبيشي إكليبس كروس 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتي سيارة متسوبيشي أكليبس كروس بمحرك GDI مكون من 4 أسطوانات وبسعة 1,5 لتر يعمل بنظام الحقن الإلكتروني للوقود مزود بشاحن توربيني للهواء ومتصل بصندوق تروس أتوماتيكي من فئة CVT من 6 سرعات , وتتوافر في مصر بخمس فئات وبسعر يبدأْء من 425 ألف جنية مصري وحتي 555 ألف جنية.

مميزات السيارة

تتميز متسوبيشي أكليبس كروس بتصميم رياضي عصري غريب إلي درجة ما مما يجعل السيارة مميزة نوعاً ما.

جودة الخامات المستخدمة في تصنيع السيارة بالأضافة إلي جودة تقفيل السيارة العالية.

أرتفاع باطن السيارة عن الأرض بمقدار 18 سم مما يجعلها تصلح لجميع إنواع الطرقات.

محرك وصندوق تروس أتوماتيكي أعتمادي وموفر في أستهلاك الوقود بالأضافة إلي التوازن والأستجابة السريعة والأداء الممتاز.

توافر العديد من أنظمة الأمان الحديثة مثل ABS و EBD , ونظام الثبات الإلكتروني ESP بالأضافة إلي قوة بدن السيارة.

السيارة حاصلة علي خمسة نجوم في أختبارات الأمان الأروبية.

Advertisements

ثبات السيارة علي الطريق وخاصة في السرعات العالية وأستهلاك جيد للوقود بالنسبة لحجم ووزن السيارة فمتوسط الإستهلاك 10 لتر لكل 100 كم.

وجود حساسات صف خلفية وحساسات ضوء ومطر.

توافر قطع الغيار وبسعر مناسب في السوق المصري.

عيوب إكليبس كروس

ضيق مساحة حقيبة التخزين الخلفية للأمتعة بالنسبة لحجم السيارة.

عدم وجود فتحات لمكيف الهواء في الخلف.

شاشة وسطية ردئية الأستخدام بالنسبة لتجهيزات السيارة.

عدم وضوح الروئية الخلفية بسبب الجناح الخلفي.