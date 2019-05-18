كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر ومواصفات جيلي إمجراند X7 موديل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُصنف سيارة أمجراند x7 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات suv، وتدعم محرك من 4 إسطوانات بسعة 1,3 لتر مزود بشاحن توربيني للهواء “تربو” ويعمل بنظام الفتح المتغير للصبابات يولد قوة قدرها 131 حصان وعزم دوران 185 نيوتن ومتوسط إستهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كم , والمحرك متصل بصندوق تروس أتوماتيكي من فئة CVT وتتوافر السيارة في السوق المصري بسعر يبداء من 335 ألف جنية وحتي 345 ألف جنية.

حصلت جيلي إمجراند X7 علي وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي وتدعم نظام مانع إنغلاق المكابح ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD وesp للثبات الإلكتروني ونظام التحكم في قوة الجر TC بالأضافة إلي تميزها بحصولها علي نظام منع إنقلاب السيارة بالأضافة إلي إنذار تنبيهي ضدد السرقة ومانع تشغيل المحرك وأحزمة أمان متعددة النقاط وأماكن لتثبيت مقعد الأطفال بالخلف.

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تأتي إمجراند X7 بفتحة سقف بانوراما ومرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة لتبخير الماء ومصابيح أمامية هالوجين وأضواء LED نهارية وكشفات ضباب أمامية وخلفية وكاميرا خلفية ومستشعرات صف وجنوط رياضية قياس 18 بوصة.

من الداخل تتوافر بعجلة قيادة من الجلد تحتوي علي تحكمات في النظام الصوتي والهاتف المحمول ومثبت السرعة بالأضافة إلي فرش جلد للمقاعد ومقعد كهربائي للسائق ومكيف هواء أتوماتيكي , وشاشة وسطية بقياس 9 بوصة تعمل باللمس تحتوي علي نظام الوسائط والملاحة ومعلومات السيارة ويمكن توصيل الهواتف الذكية بها عبر AUX أو تقنية البلوتوث.

تأتي جيلي أمجراند X7 بطول 4,5 متر وعرض 1,843 متر وأرتفاع 1,707 بينما يبلغ الطول الكلي لقاعدة العجلات 2.661 متر وحقيبة تخزين أمتعة خلفية بسعة 420 لتر وخزان وقود بسعة 55 لتر.