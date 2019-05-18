كاديلاك XT5 القادمة تظهر بلا أي تمويهات لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كاديلاك XT5 المحدثة في صور تجسسية جديدة بدون أي تمويهات خارجية أو داخلية، وبينما التغييرات ليست كبيرة أو جذرية إلا أن السيارة تبدو أنيقة وجذابة.
في الخارج، حصلت XT5 على عدة تغييرات للمقدمة، مثل نمط شبكي لشبكة التهوية بدلاً من العواميد الأفقية المعتادة، بينما الخلفية مختلفة قليلاً بامتداد الزخرفات المعدنية للمصد الخلفي حول أنانبيب العادم.
الداخلية تبدو مألوفة كذلك، لتشمل التغييرات المحدودة إضافة مقابض وأزرار صغيرة على الكونسول الأوسط للتحكم في وظائف نظام المعلومات الترفيهية.
ويُذكر أن XT5 الحالية تعتمد على محرك 3.6 لتر بقوة 310 حصان وعزم دوران 373 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي أو رباعي، وتشير تقارير إلى احتمالية إضافة محرك 2.0 لتر تيربو بأربع سلندرات، مع تقديم نسخة هجينة مخففة بجير أوتوماتيكي بتسع سرعات.
كما ستحصل السيارة الجديدة على تقنية “سوبر كروز” الجديدة لكاديلاك للقيادة نصف الذاتية، وصرحت الشركة أن النظام سيتم تطبيقه في المزيد من الموديلات بدايةً من 2020.
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