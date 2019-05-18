بنتلي تحتفل بمئويتها بكتاب “فخم” سعره يقارب مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تحتفل بنتلي بالذكرى المئوية لها بكتاب عملاق يزن 30 كيلوجرام!، ويغطي هذا الكتاب تاريخ بنتلي بدقة شاملة على مدار 800 صفحة، قصة الأفراد والشركة والسيارات نفسها في واحد من أكثر الكتب الطموحة من نوعها.

الكتاب متوفر بثلاثة إصدارات خاصة، ويمكن اعتباره بنفس خصوصية وندرة السيارات نفسها، كل نسخة من الكتاب تأتي بشعار بنتلي حقيقي على الغطاء، نفس الشعار الموجود على كل سيارة بنتلي.

ويتوفر الإصدار المئوي من الكتاب بأربعة ألوان مختلفة، نفس الألوان المستخدمة في تجليد مقاعد سيارات بنتلي، وتنوي الشركة بيع 500 نسخة فحسب منه.

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إصدار “مولينر” الأكثر حصرية سيقتصر على 100 نسخة فحسب بـ 17 لون مشابه لألوان جلود بنتلي، مع غلاف من الألومنيوم المصنوع باليد، ويأتي الإصدار بجزء من المطاط المتروك من الإطار الأمامي لسيارة بنتلي سبيد 8 الفائزة بسباق Le Mans لعام 2003، كما يحصل مشترو النسخة على رحلة لمصنع بنتلي وإقامة في فندق خمس نجوم بلندن.

وأخيرا الإصدار الأكثر جنوناً، إصدار كارات الذي سيقتصر على 7 نسخ فقط عالمياً، والمرصع بالماس، سيكلف 260,000 دولار! (977,000 ريال)، ما يجعله أغلى كتاب سيارات في العالم، بل أغلى من معظم السيارات نفسها.