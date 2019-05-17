بي ام دبليو X1 تظهر في صور مسربة قبل تدشينها+تفاصيل

الخليج ٣٦٥ نت – بي ام دبليو X1 كانت أول سيارة للشركة تحقق انتقالا ناجحاً لمنصة دفع أمامي مشتركة مع ميني، ولكن مع تقادم السيارة، تستعد بي ام دبليو لإجراء تحديثات منتصف العمر عليها.

وقد تسربت صور للسيارة في الصين تكشف عن مقدمتها وخلفيتها المعاد تصميمها، ومن الغرب تسرب صور للسيارة كهذه بدون أي تمويهات، وفي كل الحالات، نلاحظ فوراً شبكة التهوية الجديدة الجريئة والمصابيح الأمامية المختلفة التي تذكرنا بسيارات SUV الأكبر حجماً مثل X5 و X7.

وتقتصر تغييرات الخلفية على المصابيح الخلفية الجديدة وبعض التغييرات الخفيفة الأخرى.. ويُذكر ان X1 ظهرت مسبقاً في صور تجسسية بمكابح زرقاء وأنابيب عادم ثنائية كبيرة، ما يشير إلى استلامها لنسخة عالية الأداء بمحرك M35i xDrive بقوة 306 حصان.

وستستلم الداخلية تحديثات كذلك، مع مشاركة نظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات مع الفئة الأولى هاتشباك.. وبالمجمل تبدو السيارة تطوراً جيداً ومناسباً، وفي انتظار المزيد من المعلومات والصور لها.