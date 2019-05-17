الكشف عن موعد وقف انتاج كاديلاك XTS

الخليج ٣٦٥ نت – مع التوقف التدريجي لإنتاج كاديلاك ATS عقب موديل 2018 وإحالة CTS للتقاعد، تقترب سيدان أخرى لكاديلاك من حافة النهاية وهي XTS، وقد أشار تقرير من Automotive News أن السيارة سيتوقف إنتاجها بالكامل خلال أشهر محدودة.

وقد استقت المجلة معلوماتها من بيانات مصنع Oshawa في كندا وخطط إنتاجيته، والتي تشير إلى توقف تجميع XTS في أكتوبر القادم، وهو في الواقع أبعد بعدة أشهر من التصريحات الرسمية لجنرال موتورز.

ورغم الرواج الكبير لسيارات الـ SUV في الأعوام الأخيرة إلا أن كاديلاك لا تزال متمسكة بالسيدان، مع تقديمها لـ CT5 الجديدة كلياً في مارس الماضي واستعدادها للكشف عن CT4.

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كاديلاك لديها أجندة مزدحمة مع عزمها إطلاق موديل جديد كل ستة أشهر حتى نهاية 2021.