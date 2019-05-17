شرطة دبي تتيح تجديد الرخصة دون سداد المخالفات.. وهذا عدد المعفيين من الغرامات المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شرطة دبي، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، بإطلاق مبادرة لتسوية المخالفات المرورية منذ 3 شهور بداية من فبراير الماضي ولمدة عام، أتاحت المبادرة تجديد ترخيص السيارات دون سداد المخالفات المتراكمة عليها، وتهدف المبادرة التخفيف عن أفراد المجتمع وإسعادهم وخفض نسبة الحوادث والوفيات.



وفي تصريح صحفي للواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، معلقاً على المبادرة قال: “إن شرطة دبي تحرص على استفادة الجمهور عملياً من المبادرة، لذا نسّقت مع هيئة الطرق والمواصلات للسماح آلياً من خلال النظام بتجديد ترخيص سيارات الأفراد، بغض النظر عن حجم المبالغ المتراكمة عليهم، أو فترات الحجز المستحقة على سياراتهم، أو عدد المخالفات التي ارتكبوها”.

وأوضح اللواء المري كيفية الاستفادة من المبادرة قائلاً:” أنه بداية من تطبيق المبادرة وحتى انتهائها في فبراير المقبل، صار بإمكان أي شخص التوجه إلى مراكز التسجيل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتجديد ملكية المركبة مباشرة، دون أن يلزم بسداد أي من مخالفات شرطة دبي، منوهاً بدور الهيئة في التسهيل على أفراد الجمهور للاستفادة من المبادرة”.



تتيح المبادرة للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم بعدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام، بحسم قيمته 100% من نسبة المخالفات، في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهراً المقبلة، و75% على مدى تسعة أشهر، و50% على مدى ستة أشهر، و25% على مدى ثلاثة أشهر.

وأكد القائد العام لشرطة دبي على نجاح المبادرة وقال:” النتائج التي تحققت خلال الشهور الثلاثة الأولى إيجابية ومبشرة، إذ انعكست المبادرة بشكل واضح على مؤشر الحوادث المرورية، ما أدى بالتالي إلى انخفاض عدد الوفيات والإصابات، وهذا يمثل أحد أهم الأهداف من مبادرة تسوية المخالفات، فالمسألة ليست متعلقة بالأموال بقدر ارتباطها بأرواح الناس وسلامتهم”.

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وكشف “المري” عن سعادته بانطباعات السائقين الملتزمين، بعد تلقيهم رسالة نصية تفيد حصولهم على خصم 25% على مخالفاتهم، وقال سعادة الجمهور غاية تسعى إليها شرطة دبي دائماً، إضافة إلى حرصها على أمنهم وسلامتهم.



وحسب إحصائيات شرطة دبي، فإن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بلغ 457 ألفاً و154 سائقاً، حصلوا على خصم نسبته 25% من إجمالي مليون و260 ألفاً و46 مخالفة سجلها المستفيدون.

كما أكدت بيانات الشرطة إلى أن مؤشرات الحوادث في الربع الأول من تطبيق المبادرة مبشرة للغاية، إذ سجل انخفاضاً في الوفيات المرورية بنسبة 31%، بواقع 20 حالة وفاة مقابل 29 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت الحوادث المرورية من 48 ألفاً و247 حادثاً خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 43 ألفاً 947 حادثاً.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إلى أن من مزايا إتاحة تجديد ترخيص السيارات بدون سداد مخالفات شرطة دبي، هو تحفيز السائقين على التجديد بدلاً من القيادة بملكية منتهية، ما يضعهم تحت طائلة القانون، مما يسبب لهم التوتر والخوف من أن تتم مخالفتهم أو حجز سيارتهم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً في تركيزهم بالقيادة، ويؤدي إلى تهديد حياتهم والسائقين الآخرين من مستخدمي الطريق.