رصف الطرق في بريطانيا بواسطة شاحنة تقود نفسها بنفسها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تقارير صحفية عن بدء بريطانيا استخدام نظام القيادة الذاتية في قطاع رصف الطرق عبر استخدام شاحنات النقل الثقيل ذاتية القيادة، وذكرت التقارير أن الهدف من استخدام نظام القيادة الذاتية في قطاع الرصف هو توفير الوقت والمجهود والعمالة.



وكشفت صحيفة ديلي ميل عن مواصفات شاحنات النقل الثقيل الجديدة المستخدمة في قطاع الرصف، وقالت أنها تزن نحو 25 طن، ولديها القدرة على حمل وزن بمقدرة 40 طناً، وأنها من نفس النوع المستخدم حالياً في شاحنات التنقيب بالمناجم الأُسترالية، مع تزويدها بنظام متطور للقيادة الذاتية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إلى أن الشاحنات من طراز A14، وأن الطريق الذي تم رصفه باستخدام القيادة الذاتية هو طريق طوله 21 ميل ( 33.6 كيلو متر) يربط بين منطقة كيمبردج وهاتينجتون.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من مزايا الرصف بالشاحنة الجديدة هو ضمان استمرارية العمل حتى في أوقات راحة العمال، وأضافت أن استخدام نظام القيادة الذاتية في الشاحنات الثقيلة جاء في الوقت المناسب، حيث تُعاني هيئات الطُرق السريعة في بريطانيا من صعوبة العثور على سائقين محترفين لإتمام المُهمات المطلوبة.