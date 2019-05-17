مقصورة بنتلي فلاينج سبير بجلد “ثلاثي الأبعاد” تظهر لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تنوي بنتلي تدشين طراز فلاينج سبير الجديد كلياً خلال شهر يوليو بحدث خاص حسب الشائعات، وهي ما ستأتي بالتزامن مع احتفال العلامة الفاخرة البريطانية بمرور 100 عام على تأسيسها، حيث ظهر الطراز مرات بصور تجسسية وتشويقية، والتي يتضمن أحدثها فيديو قصير يعطينا لمحة عن فخامة المقصورة.

يوضح لنا الفيديو أن بنتلي فلاينج سبير ستقدم أول كسوة داخلية جلدية ثلاثية الأبعاد في عالم السيارات مع نمط تطريز ماسي، وهو ما يعد واحد من المميزات الجديدة والمتقدمة التي ستأتي في السيدان فائقة الفخامة.

تبدو الخامات الجديدة مختلفة عما نراه في سيارات بنتلي الأخرى، حيث نرى أن النمط ممتد بشكل أفقي مع بروزه بهيئة ثلاثية الأبعاد، وهو ما يبرز مدى فخامة فلاينج سبير التي ستأتي بسعر 263,000$ (986,250‬ ريال) لمنافسة فئات مرسيدس S-Class الأعلى بشكل مباشر أكثر مع القدرة على تحدي رولزرويس جوست كذلك.

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هذا وتشير التوقعات لإتاحة 3 خيارات للمحركات تتضمن W12 سعة 6 لتر وV8 سعة 4 لتر ومحرك هايبرد قابل للشحن V6 سعة 2.9 لتر.