“بالصور” تعرف على أسوأ 10 مطارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – كشف موقع AirHelp المتخصص في السفر على متن خطوط الطيران مؤخراً عن ترتيبه للمطارات الكبرى حول العالم، وهو ما تضمن 133 مطار تم تقييمها جيمعاً حسب عدة عوامل تتضمن خدمة العملاء والنظافة ودقة المواعيد بجانب مستوى وخيارات الطعام والتسوق المتاحة للمسافرين.

كان الترتيب معتمد على تقييم من 10 نقاط تمثل منها دقة المواعيد 60% فيما كانت جودة الخدمات تساوي 20% وكذلك 20% لخيارات التسوق والطعام مع استبعاد المطارات التي لا توجد لها بيانات كافية، لنتوصل في النهاية إلى قائمة بأسوأ 10 مطارات في العالم كما يلي:

10) مطار لندن جاتويك – بريطانيا

دقة المواعيد: 5.7

جودة الخدمة: 8.0

خيارات الطعام والتسوق: 8.0

التقييم النهائي: 6.62

9) مطار بيلي بيشوب تورنتو – كندا

دقة المواعيد: 5.8

جودة الخدمة: 8.1

خيارات الطعام والتسوق: 7.0

التقييم النهائي: 6.5

8) مطار بورتو – البرتغال

دقة المواعيد: 5.6

جودة الخدمة: 7.9

خيارات الطعام والتسوق: 7.6

التقييم النهائي: 6.46

7) مطار باريس اورلي – فرنسا

دقة المواعيد: 5.4

جودة الخدمة: 7.9

خيارات الطعام والتسوق: 7.8

التقييم النهائي: 6.37

6) مطار مانشستر – بريطانيا

دقة المواعيد: 5.2

جودة الخدمة: 7.8

خيارات الطعام والتسوق: 8.0

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التقييم النهائي: 6.26

5) مطار مالطا الدولي – مالطا

دقة المواعيد: 5.0

جودة الخدمة: 7.7

خيارات الطعام والتسوق: 7.5

التقييم النهائي: 6.05

4) مطار هنري كونادا الدولي – رومانيا

دقة المواعيد: 6.0

جودة الخدمة: 6.1

خيارات الطعام والتسوق: 6.0

التقييم النهائي: 6.03

3) مطار ايندهوفن – هولندا

دقة المواعيد: 4.9

جودة الخدمة: 7.8

خيارات الطعام والتسوق: 7.1

التقييم النهائي: 5.92

2) مطار الكويت – الكويت

دقة المواعيد: 4.3

جودة الخدمة: 8.0

خيارات الطعام والتسوق: 8.0

التقييم النهائي: 5.78

1) مطار لشبونة بورتيلا – البرتغال

دقة المواعيد: 4.7

جودة الخدمة: 7.3

خيارات الطعام والتسوق: 7.4

التقييم النهائي: 5.77