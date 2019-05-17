“بالصور” هيونداي ازيرا 2020 تظهر مموهة في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن عدد من المصورين مؤخراً من التقاط عدة لقطات تجسسية أثناء اختبار هيونداي ازيرا فيس ليفت “المحدثة” في كوريا الجنوبية بأحد مواقف الركن.
على الرغم من الأغطية التمويهية المكثفة، خاصة مع عدة ملصقات نحو المقدمة، من المؤكد أننا سنرى تحديثات ملحوظة بالواجهة الأمامية تتضمن شبك هيونداي السداسي مع إضافة أحدث التقنيات وأنظمة الأمان.
هذا وحسب الصور التجسسية، سوف تحتفظ ازيرا بأبعادها الحالية، وهو ما يتوقع أن يتم تدشينها بصيف العام الجاري مع تحديث خيارات المحركات عبر محرك Theta 3 الجديد سعة 2.3 لتر الذي يستبدل محرك Theta 2 سعة 2.4 لتر كما حدث مؤخراً مع الجيل الثامن من هيونداي سوناتا مع إتاحة نسخة هايبرد بجانب تحديث مقبض الناقل ليصبح مشابه لما نجده في هيونداي باليسايد.
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