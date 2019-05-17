كم ستكلف الرحلة بالتاكسي الطائر؟ ومتى سيمكننا تجربته؟

الخليج ٣٦٥ نت – هل السيارة الطائرة حلم قابل للتحقق؟.. شركة Lilium الناشئة الألمانية تؤمن بذلك وتعمل على تطوير سيارة أجرة كهربائية طائرة يمكن طلبها لنقلك بين المدن بنفس سعر رحلة سيارة أجرة عادية.

وصرح ريمو جيربير، المدير التجاري للشركة: “في الطائرة الكهربائية الجديدة ذات الخمس مقاعد، ستدفع 70 دولار (260 ريال) فقط للتنقل بين لندن ومانشتسر بحلول 2025.. ببساطة ستقوم بتحميل تطبيق على هاتفك وحجز مكانك في الطائرة خلال دقائق إذا كانت بجوارك”

السؤال هنا كيف تحقق ربحاً من سيارات أجرة طائرة مكلفة؟

قد تكون الإجابة في تطبيق نفس نموذج أوبر، والتي قررت الإطاحة بمنافسيها من سيارات الأجرة التقليدية عبر تقديم أسعار منخفضة مدعومة برأس المال الضخم الذي حصلت عليه من المستثمرين، ويُذكر أن Lilium حصلت على دعم مادي جيد بـ 101 مليون دولار (378.25 مليون ريال) حتى الآن.

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مع ذلك يؤمن جيربير أن الشركة لن تحتاج لخسارة أموال في البداية لتشغيل مشروعها، حيث يؤمن أنه عند دفع 70 دولار من خمسة أفراد، سيكون ذلك كافياً لتغطية مصاريف الرحلة والتطوير على المدى البعيد.

وقد بدأت الشركة باختبارات فعلية للطائرة بنجاح، حيث حلقت أول طائرة لها بخمسة مقاعد رأسيا من الأرض لأول مرة في مطار خاص قرب ميونخ الألمانية، وقبل ذلك حصلت الشركة على موافقات تنظيمية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا لإجراء هذه الاختبارات، وهي خطوة أخرى هامة.. لنرى ما سيقومون به.