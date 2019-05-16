تعرف على سعر أصغر سيارة كهربائية من "رينو" في مصر

كتب: باسل الحلواني

طرحت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصرى لعلامة رينو في مصر، سيارة رينو الكهربائية الصغيرة Twizy، لأول في السوق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية.

وتمكنت الشركة من بيع 8 سيارات من Twizy، منذ بداية طرحها، وسط توقعات

بزيادة الطلب على السيارة.

وتتسع السيارة الصغيرة لشخصين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 17 حصان، يمكنها بلوغ سرعة قصوى ١٢٠ كيلومتر في الساعة، وتستطيع أن تقطع مسافة 85 كيلو مترًا قبل الحاجة

لإعادة الشحن.

وتقف سيارة رينو الجديدة على عجلات رياضية قياس 13 بوصة، مزودة بصندوق أمتعة سعة 31 لترًا.

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وتتمتع سيارة رينو الصغيرة بتصميم جذاب وهيكل خارجي خفيف الوزن مزود ببابين يفتحان لأعلى لسهولة الدخول والخروج من السيارة.

وكشفت "EIM، عن ترخيص Twizy في وحدات المرور كسيارة ملاكي، وطرحها بسعر يبلغ 360 ألف جنيه.