بإمكان العديد من سيارات نيسان الآن قيادة نفسها بدون لمس المقود

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان عن نسخة محدثة لنظام ProPilot، والتي ستسمح بقيادة السيارة لنفسها بدون وضع اليد على المقود في الطرق السريعة.

النظام السابق سمح للسيارة بقيادة نفسها في خط مستقيم والتحكم في كل وظائف التسارع والكبح والتوجيه شريطة وضع السائق ليديه باستمرار على المقود، ولكن النظام المحدث يسمح بكل هذا بدون لمس المقود.

مع ذلك على السائق الانتباه باستمرار، وعند رصد السيارة لتغير في الطريق أو إمكانية تعدي سيارة بطيئة أمامك سنتبه السائق صوتياً وبصرياً لدفعه لاستعادة التحكم والقيام باللازم، مع وجود كاميرا في المقصورة تراقب السائق باستمرار لضمان انتباهه.

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النظام المحدث بإمكانه تغيير حارات الطريق هذه المرة ولكن على السائق وضع يديه على المقود وتفعيل إشارة الانعطاف للقيام بذلك.

حالياً نظام ProPilot 2.0 المحدث متوفر للسوق اليابانية، ويفترض أن يتاح في الأسواق العالمية لاحقا.. ربما بحلول 2020.