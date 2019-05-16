سيارة كهربائية تشبه مركبات أفلام الخيال العلمى

كشفت شركة السيارات الفرنسية Citroen، عن أحدث سيارة كهربائية شبيهة بمركبات أفلام الخيال العلمي.
وتحمل السيارة الجديدة تصميما فريدا، فهى تفتح إلى الأمام والخلف لتؤمن أكبر قدر من الراحة وسهولة الحركة للركاب أثناء الدخول والخروجمن المركبة.
وصنعت القمرة الداخلية، من أحدث المواد التى يتداخل فيها المعدن مع البلاستيك وألياف الكربون، وزودت بمقاعد مريحة تتسع لأربعة ركاب، وشاشات إلكترونية كبيرة تعمل باللمس
وتم تجهيز السيارة بأنظمة قيادة ذاتية، تسمح للسائق بالاسترخاء والاستمتاع بالرحلة بعد أن يحدد وجهته فى نظام تحديد المواقع الإلكتروني.
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