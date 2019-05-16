بدأ إنشاء 6 محطات شحن للسيارات الكهربائية بالمملكة.. وإليك موعد جاهزيتها

الخليج ٣٦٥ نت – في حوار صحفي مع الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة نجيب النعيم، قال إن الشركة بدأت في تنفيذ إنشاء عدد ست محطات لشحن السيارات الكهربائية في المملكة.



وأعلن النعيم خلال اللقاء معه عن الموعد المرجح للانتهاء من تنفيذ إنشاء المحطات، وقال أنه سوف يتم الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وكشف عن تلقي الشركة مجموعة من الاستفسارات حول محطات الشحن الكهربائية وكيفية بنائها وتجهيزها من مؤسسات حكومية وشركات منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ إنشاء البنية التحتية لعدة مشاريع سكنية ومحطات عامة، متوقعا البدء في مشروعين في مدينة الرياض خلال الربع الأخير من هذا العام إضافة إلى ثلاثة مشاريع في المنطقة الغربية في مكة وجدة لمجمع فنادق ووكلاء سيارات في المنطقة الشرقية من المملكة.

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وأوضح نجيب النعيم إلى أن هناك تنوع في تنفيذ مشاريع إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة، حيث ترتبط مشاريع المحطات حسب عدد السيارات والوقت اللازم لشحن السيارة، إضافة إلى وجود خدمات تخص الخصوصية والأمان ونظام الفوترة ومراقبة استخدام المحطات.

الجدير بالذكر أن شنايدر إلكتريك كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن انتهاء مشروع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمملكة.



وتهدف الحكومة السعودية من إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، إيجاد بيئة نظيفة في مختلف مناطق المملكة ضمن “رؤية 2030″، وذلك من خلال تبني المعايير الدولية كافة المتعلقة بالانبعاثات الصناعية والسيارات ومطابقتها للمقاييس التي تدعم تحقيق هدف الأمم المتحدة في خفض الانبعاث الكربوني.