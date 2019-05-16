عروض تأجير للتمويل الرمضانية على تقسيط سيارات كيا 2018 و 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة كيا الجبر عروضاً بالتعاون مع تأجير للتمويل على سيارات كيا موديلات 2018 و2019، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا تحت شعار “هل رمضان وهلت عروضه”، ويسري العرض حتى 31 مايو 2019. مميزات العرض: Advertisements بدون قسط شهر رمضان.

بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية. اشتراطات العرض: ينطبق العرض على العملاء المؤهلين من ناحية السجل الائتماني.

تبدأ النسبة من 5.75%، والتأمين 5.5%.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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