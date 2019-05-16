موعد وصول كيا اوبتيما الجيل القادم والبيك اب الكورية منافسة فورد رينجر!

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت خطط كيا لمنتجاتها المستقبلية، والتي تكشف عن ثلاثة موديلات جديدة صديقة للبيئة هم:
كيا سيد سبورتس واجن، وهي سيارة هجينة بالقابس بنظام دفع رباعي، والمتوقع إنتاجها في سبتمبر 2019، مع تدشينها عقب ذلك بأسابيع.
كيا FCV الهيدروجينية، وهي سيدان كبيرة بأنظمة دفع رباعية وأمامية والمتوقع بدء إنتاجها في يناير 2020، لتعتمد في تصميمها ومولد طاقتها على هيونداي نيكسو الهيدروجينية.
كيا BEV سيدان متوسطة الحجم بأنظمة دفع رباعية وأمامية وخلفية والمتوقع إنتاجها في ديسمبر 2020، ليتأخر التدشين بعد ذلك بأسابيع.
كما تشمل التسريبات خمس موديلات أخرى جديدة أو معاد تصميمها من المتوقع طرحها بحلول 2022، لتشمل سيارة بيك اب جديدة مبنية على هيونداي سانتاكروز لتنافس فورد رينجر، كما من المتوقع إطلاق موديل اوبتيما جديد في أغسطس القادم، مع نسخة هجينة في الغالب ستتوفر لاحقاً.
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