“تفاصيل” لكزس GX 2020 المحدثة تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت عدسات بعض المصورين مؤخراً من التقاط عدة صور تجسسية لطراز لكزس GX كي تكشف عن قدومها بتحديث جديد، وهو ما ألهم فنانين تصميم شركة Kolesa الروسية كي يصدروا صور تخيلية لما يمكن أن تبدو عليه الـSUV الجديدة دون أي تمويهات.

حسب الصورة التخيلية، يتضح لنا أن الشبك الأمامي المغزلي الكبير والمثير للجدل أصبح أعرض حتى من قبل بفضل وجود زخرفات كروم سميكة تحيط به، إلى جانب وجود مصابيح أمامية محدثة ذات لمبات LED بارزة وأضواء نهارية حادة تتبع الزوايا العلوية من الشبك.

رغم عدم كشف الصور التجسسية عن تغييرات الخلفية، إلا أن المصممين في Kolesa يتنبأوا بوجود مصابيح خلفية جديدة تحمل شكل L لإضفاء طابع حديث يتناسب مع طرازات لكزس الحالية، بجانب وجود مصد خلفي أسود جذاب يتناسب مع الداخلية التي ستأتي بمقود ثلاثي وشاشة معلومات أكبر بين العدادات.

هذا وتأتي لكزس GX الحالية بمحرك V8 سعة 4.6 لتر قوته 301 حصان وعزمه 446 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات بدفع رباعي ومعامل إغلاق الكتروني، حيث من غير المتوقع أن يطرأ عليها أي تغييرات ميكانيكية بالموديل القادم، والذي يتوقع تدشينه قبل نهاية العام بمعرض لوس أنجلوس.

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صور لكزس GX التخيلية

صور لكزس GX الحالية