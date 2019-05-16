عروض تأجير للتمويل الرمضانية على تقسيط سيارات ام جي 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت إم جي عروضاً بالتعاون مع تأجير للتمويل على سيارات إم جي الجديدة 2019، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا تحت شعار “نصف الأقساط علينا”، ويسري العرض حتى نهاية عام 2019. مميزات العرض: Advertisements نصف الأقساط على شركة تأجير.

صيانة مجانية لمدة سنة أو 10,000 كم أيهما يأتي أولاً..

ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 200,00 كم أيهما يأتي أولاً.

بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية. اشتراطات العرض: ينطبق العرض على العملاء المؤهلين من ناحية السجل الائتماني.

دفعة مؤجلة 25% على جميع سيارات ام جي.

تبدأ النسبة من من 6%، والتأمين 5% لعملاء النطاق الأخضر حسب السجل الائتماني، وباقي العملاء حسب السياسة الائتمانية وحسب المعاملة المرفوعة.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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