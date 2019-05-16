عروض تأجير للتمويل الرمضانية على تقسيط سيارات هيونداي 2018 و 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة عروضاً على سيارات هيونداي موديلات “2018 و2019” بالتعاون مع تأجير للتمويل، ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا تحت شعار “هل رمضان وهلت عروضه”، ويسري العرض حتى 31 مايو 2019. مميزات العرض: بدون قسط رمضان.

بدون رسوم إدارية.

بدون دفعة أولى.

تبدا النسبة من 5.75% والتأمين 5.5%.

دفعة مؤجلة 30% في حالة السجل الائتماني المؤهل.

ينطبق العرض على العملاء المؤهلين من ناحية السجل الائتماني.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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