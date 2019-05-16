كيا وهيونداي تتعاونان مع ريماك لإطلاق سيارة رياضية كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – تود كل من كيا وهيونداي أن يقدما شئ مختلف وجذاب يظهر اسم تحالفهما في سوق السيارات الكهربائية، ولذا أعلنت الشركتين اليوم عن استثمار 72 مليون دولار (270 مليون ريال) من قبل هيونداي و18 مليون دولار (67.5 مليون ريال) من كيا في شركة ريماك الكرواتية كي تساعدهما على تحقيق ذلك الهدف.

نتيجة لهذا التعاون، ستعمل الشركات الثلاثة معاً لتطوير سيارات جديدة، حيث ستكون واحدة منهم أسفل علامة N الخاصة بسيارات هيونداي الرياضية، والتي سيتم استعراض نسخة نموذجية منها أولاً، بجانب سيارة أخرى عالية الأداء بتقنية خلايا الوقود حيث سيتم إطلاق كلاهما في وقت لاحق.

أكدت كل من ريماك وهيونداي على سعادتهما بالعمل معاً نظراً لنظرة الصانعة الكورية المستقبلية والمثيرة للإعجاب، بجانب وضع ريماك كموردة من الطراز الأول للمكونات الكهربائية.

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تنوي هيونداي أن تكون سيارتها الجديدة القادمة بمحرك وسطي، وهو ما يأتي بعد تدشين نموذج فيلوستر RM الاختباري في 2014 التي حدثت بعدها بنموذج RM15 ذات قوة 269 حصان وعزم 382 نيوتن.متر بقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية مع اختبار النموذج على حلبة نوربورجرينج في 2016.

هذا وتعد ريماك على الجانب الآخر مسؤولة عن صنع اثنين من السيارات النموذجية الخارقة الكهربائية، وهما Concept One وC_Two، بجانب تعاونها مع بينيفارينا واستون مارتن لصنع طرازات باتيستا وفالكيري، كما ستعمل ريماك على مساعدة بورش في تطوير مستقبل سياراتها بسوق السيارات الكهربائية بعد شراء الصانعة الألمانية 10% من أسهم ريماك بالصيف الماضي، وهو ما يعطينا نبذة كافية عن مدى قدرة الشركة الكرواتية.