الصين ستحتل سوق السيارات العالمي المستعمل بتصديرها للخارج

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان صحفي إطلاق الصين لتجارة تصدير السيارات المستعملة، وكشفت الوزارة عن تحديد 10 مدن صينية لبداية هذه التجارة الجديدة، من ضمنها بكين وتيانجين وشانغهاي وقوانغدونغ بان.
ووفقاً لبيان وزارة التجارة والتي نشرته صحيفة الشعب الصينية على موقعها الإلكتروني، أن سوق تصدير السيارات المستعملة يتمتع بإمكانيات نمو هائلة، حيث أنه تبين من خلال البيانات الصناعية أن نحو 13.82 مليون سيارة مستعملة تم تداولها في الصين خلال العام الماضي، أي أقل من نصف السيارات الجديدة التي تم بيعها.
وبالفعل بدأت تجارة تصدير السيارات المستعملة في الصين رسمياً منذ عدة أيام، ولقد تم في وقت سابق إصدار مبدأ توجيهي في أواخر أبريل يطلب تطوير التفتيش السليم وخدمات ما بعد البيع لصادرات السيارات المستعملة.
ومن أجل تدعيم التجارة الجديدة لتصدير السيارات المستعملة ومساعدته على النمو، قامت وزارة التجارة بتنسيق العمل مع وزارة الأمن العام والمصلحة العامة للجمارك لتحسين اللوائح والخدمات الخاصة به.
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