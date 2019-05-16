كاديلاك اسكاليد الجديدة كليا تستعد لتدشينها في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتشار الأخبار حول عمل كاديلاك بتطوير جيل جديد من اسكاليد ومشاهدة نسخها النموذجية ضمن اختباراتها، كان يتوقع تدشين SUV الفاخرة كاملة الحجم كموديل 2020، لكن أحدث التقارير تشير لكونها ستأتي كموديل 2021 في وقت لاحق.

حسب موقع CadillacSociety، من غير المحتمل أن نرى اسكاليد الجديدة كلياً خلال 6 إلى 8 شهور من الآن، وهو ما يأتي نقلاً عن بعض المصادر المطلعة على الأمر داخل الشركة، كما أكد موقع GM Authority التقارير ذاتها معلناً أن الـSUV الجديدة كلياً ستدشن في 2020 كموديل 2021

ستستند اسكاليد على نفس منصة جنرال موتورز لسيارات SUV الكبيرة من نوع الهيكل على الإطار باسم T1XX، وقد تحصل على خيارات محركات حصرية ببعض فئاتها الأغلى، ما قد يتضمن محرك Blackwing سعة 4.2 لتر V8 مزدوج التيربو، في حين يُشاع أن هناك نسخة هايبرد أيضاً قادمة لاحقا، كما يتوقع الاستمرار بتوفير المحرك الحالي 6.2 لتر V8 قوة 420 حصان وجير أوتوماتيكي 10 سرعات.. وكذلك إضافة تقنيات قيادة ذاتية متطورة.