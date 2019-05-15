"مازيراتي" تحتفل بالذكرى السنوية الثمانين لفوز سيارتها تيبو 6CM بالمراكز الأولى في سباق "تارجا فلوريو"

كتب: باسل الحلواني



تحتفل "مازيراتي" بالذكرى السنوية الثمانين للفوز الساحق الذي حققه السائق لويجي فيلوريسي على متن سيارة مازيراتي تيبو 6CM في سباق "تارجا فلوريو" عام 1939.

وتمكن السائق الميلاني آنذاك من تحقيق الفوز على حلبة "باركو ديلا فافوريتا" في باليرمو بتاريخ 14 مايو 1939 مع اجتيازه 40 لفة يبلغ طولها الإجمالي 228 كم خلال زمن قدره 1:40.15.4. وسجل فيلوريسي أيضاً أسرع لفة في السباق خلال زمن قدره 0:02.24.6 وبمتوسط سرعة بلغ 141,908 كم/ سا. واحتل السائقان بييرو تارفي وجويدو فرانكو المركزين الثاني والثالث على متن سيارتي مازيراتي تيبو 6CM أيضاً.

وكان ذلك النصر نتيجةً تاريخية بالنسبة لـ "مازيراتي"، حيث رسخ مكانتها على عرش السباق الصقلي دون منازع. كما فرضت "مازيراتي" سطوتها على نسختي السباق لعامي 1937 و1938، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى في كلا العامين. وفي عام 1940، احتل لويجي فيلوريسي المركز الأول في السباق ذاته على متن سيارة مازيراتي تيبو 4CL.

وتم تسمية "تارجا فلوريو"، والذي يعد واحداً من أقدم وأشهر سباقات السيارات في العالم، تيمناً بفينتشنزو فلوريو؛ وهو رجل أعمال ثري من باليرمو ذاع صيته في عالم السباقات، وكان أول من أسس وموّل هذا السباق الذي تم تنظيمه لأول مرة في عام 1906. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1977، تم تنظيم 62 نسخة من هذا السباق (تم إيقافه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية). ويقام السباق عادةً في شهر مايو من كل عام على