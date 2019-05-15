اودي ابتكرت تقنية تساعد قائدي السيارات على عدم التوقف بإشارات المرور

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني الهائل في الفترة الأخيرة تسعى الشركات العالمية لتصنيع السيارات إلى تزويد سياراتها بأحدث التقنيات من أجل زيادة وسائل الأمان والسلامة في السيارات، وأيضاً راحة السائقين أثناء القيادة على الطرق، ومن الأشياء المزعجة التي تواجه السائقين أثناء القيادة هو التوقف لفترات طويلة بإشارات المرور.
ولمواجهة طول الانتظار في إشارات المرور أعلنت صانعة السيارات الألمانية أودي عن تقديم تقنية تتيح ربط طرازاتها الجديدة بإشارات المرور في مدينة إنجولشتات جنوبي ألمانيا.
تعمل التقنية الجديدة على ربط خدمة معلومات إشارات المرور في المدينة مع حاسوب السيارة، الذي بدوره يقدم معلومات للسائقين للسير بسرعات محددة (مع مراعاة الحد الأقصى للسرعة) في المدينة، تمكنه من تخطي عدد كبير من إشارات المرور الخضراء، وهو ما يساعد على عدم التوقف والانتظار عند الإشارات.
يذكر أن أودي قد قدمت الخدمة بالفعل منذ عامين في عدد من المدن الأمريكية مثل واشنطن ولاس فيجاس ولوس أنجليس، بل أنه في العاصمة الأمريكية يرتبط ما يقرب من ألف تقاطع بخدمة معلومات إشارات المرور.
لكن لا تزال الشركة تواجه صعوبات عديدة في تطبيق التقنية الجديدة في جميع مدن ألمانيا، ويرجع السبب لذلك إلى عدم مركزية البنية التحتية لتقنيات إشارات المرور.
وأشارت الصانعة الألمانية أنها تهدف من تطبيق هذه الخدمة على جميع المدن من أجل سيولة حركة المرور وجعل القيادة أكثر تمهلا وراحة، كما وعدت بتعميم التقنية على مدن أوروبية أخرى بحلول عام 2020.
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